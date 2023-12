Sull’onda della solidarietà. Al galà natalizio di Marystar tra musica e beneficenza

Grande successo per la serata "Gran Galà di Natale", organizzata al Grand Hotel Croce di Malta per la presentazione del cd compilation con gli artisti che hanno partecipato al ventiseiesimo Festival voci d’oro "50 anni & Dintorni". È stata una serata molto emozionante, all’insegna della musica e della solidarietà con il tutto esaurito. L’appuntamento è stato caratterizzato da un autentico clima natalizio, che ha fatto da sfondo a un fantastico concerto dal vivo con i cantanti della compilation.

La serata si è svolta alla presenza dei genitori di Nadia Toffa, Margherita e Maurizio. La Fondazione intitolata alla giornalista prematuramente scomparsa si occupa di raccogliere fondi per la lotta al cancro. Alla Onlus sarà dedicato l‘intero ricavato delle vendite del cd, la cui prima uscita ha fatto registrare un incasso di 1.500 euro. La raccolta è in vendita nei negozi e nella sede Marystar e andrà anche in distribuzione sui digital store Itunes, Sportify. Amazon Music, Google Play, e altri ancora.

Ha condotto la serata Paola Belloni ed è intervenuto, in veste di ospite d’onore, Luciano Nelli. Erano presenti anche lo speaker radiofonico Gianpiero Vivarelli, Federico Giova di Radio Dimensione Musica e il cantautore Stefano Cascio dei Rumori del Tempo con il suo ultimo brano "Canti d’inverno", da lui composto e interpretato, dedicato alle vittime innocenti di ogni guerra, canti d’inverno persi nel vento.

Ecco i cantanti del cd che hanno partecipato al gran gala e reso magica questa serata: Angelina Zina Cottone di Reggio Calabria con il brano "Noi siamo amici", Davide Aleksandr Morigi da Cesena con "Domani me ne vado via", Francesca Brunori in arte Miss Franny da Ancona con "Occhi di mare", Clarissa Scali da Firenze con il brano "Lasciare andare", Alice Maggiani di Carrara con il brano "Il tuo posto sicuro", Leonardo Zambelli da Genova con il brano "Il lupo e la luna", Manuela Benvenuti di Firenze con il brano "Un senso di pace", Sara Naldi da Cuneo ha partecipato con due brani, "Rette parallele" e "Impossibile", Viviana Finotti ina arte Boss Lady Vy Da Vercelli con il brano "Everybody everyday at school", Chiara Scalvi di Milano con il brano "Vivi di emozioni", Chiara Stella Martinelli da Lucca con il brano "Per la nostra terra", Nazaria Palmerone da Montevarchi con il brano "Lontano dal mio sole", Massimiliano Provvisionato da Firenze con "L’amore che male", Ginevra Marziali da Montevarchi Arezzo con il brano "L’amore è sempre uguale", Doriano Neri da Chieti con il brano "Neoplasia" , Gianluca Gemini da Milano con due brani, "La mia confusione" e "El tiempo lo dirà"

Daniele Bernardini