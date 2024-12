"Sull’acquisto dell’area ex Bertini dubbi su prezzo e progetti futuri"

Sull’acquisizione da parte del Comune dell’area ex Bertini a Margine Coperta arriva l’intervento dell’opposizione al governo di Marzia Niccoli. Il capogruppo Elena Maltagliati ripercorre così la vicenza: "Diciamo chiaramente che non siamo né contrari e né dubbiosi riguardo l’utilità e la necessità del recupero – sottolinea Maltagliati –. Nelle dichiarazioni di voto ha avuto cura di spiegare i motivi del voto di astensione, che il sindaco in maniere sibillina non ha voluto rendere pubblico nel suo intervento alla stampa. Abitudine della giunta Niccoli è infatti coinvolgere la minoranza, sì, ma a cose già fatte".

Maltagliati prosegue nell’intervento spiegando che "la minoranza si è trovata ad analizzare le carte a cose fatte e decisioni prese da altri: innanzitutto sul prezzo già concordato con la proprietà. Gli interrogativi posti dalla minoranza sono rimasti tali e riguardano almeno due macro-argomenti: il prezzo e il progetto futuro. I dubbi sono rimasti sulla congruità del prezzo, 150mila euro oltre spese di acquisizione: ci siamo posti il dubbio che si potesse fare di meglio, abbassando il prezzo. Poi l’altro grande tema: si investono 150mila euro oltre spese per acquisire l’immobile, poi c’è da spendere per la demolizione a causa dell’incuria ultra ventennale, costo non quantificato, per poi non dichiarare chiaramente lo scopo ultimo. Insomma un’operazione finale senza previsione di costi, un vero salto nel buio".

Per queste ragioni l’opposizione ha così optato per un non voto contrario "sperando che il sindaco sia di parola secondo quanto dichiarato durante la seduta dal 28 novembre: ’La maggioranza è disponibile al confronto per l’intervento post demolizione: i rendering saranno disponibili per valutazioni anche da parte della minoranza’".