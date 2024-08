"Sull’abbandono dei rifiuti serve l’aiuto di tutti"

Tema abbandono dei rifiuti nell’intervento dell’assessore all’Ambiente Maurizio Aversa. "Ci vuole la collaborazione dei cittadini, per monitorare le problematiche che possono nascere dall’abbandono dei rifiuti – prosegue –. Faccio appello al senso civico e alla responsabilità di tutti: per mantenere in salute la città, per preservarne il decoro, occorre che tutti facciano la propria parte. Chi non adempie al proprio dovere è una minima parte, che tuttavia crea danni enormi, sia all’ambiente, sia all’immagine di Pescia. Per questo chiedo la collaborazione del cittadino, segnalando ai nostri uffici o alla polizia municipale comportamenti ritenuti scorretti.

"Per reprimere questo triste fenomeno occorre stanare i responsabili, portandoli a rispondere delle proprie azioni – prosegue Aversa –. La polizia municipale, lavorando con l’ufficio ambiente, ha avviato controlli sull’abbandono di rifiuti ingombranti, sul deposito fuori dai cassonetti o, per quanto riguarda il porta a porta, fuori dal calendario programmato. Seguiranno regolari accertamenti, e dove necessario saranno applicate le sanzioni previste. Una comunità si riconosce dalla condivisione delle norme di convivenza".

L’amministrazione comunale punta sul passaggio al porta a porta. "Abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni questa bella gatta da pelare – aggiunge Aversa –. Pescia è la sola, in provincia, rimasta con i cassonetti; ogni giorno riceviamo una dozzina di segnalazioni di abbandoni di rifiuti: un onere a carico di tutti. Il consigliere Giurlani, anziché fare video, spieghi ai pesciatini perché, già nel 2018, non ha aderito al porta a porta. Dobbiamo ringraziare lui se oggi Pescia è interessata da questo fenomeno".

Emanuele Cutsodontis