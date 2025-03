Sul tema della Dmo. Bonvicini è critico

L’avvocato Roberto Righi evidenzia criticità nella stesura dello statuto della Dmo, prodromo all’atto costitutivo, tanto da richiedere un ulteriore passaggio in consiglio comunale. La fretta è una cattiva consigliera e partorisce atti zoppi". Inizia così l’intervento del consigliere di minoranza Andrea Bonvicini (Fanucci Sindaco) sul parere rilasciato in merito alla fattibilità della Fondazione Turismo. "Fanucci aveva ragione nel considerarla carente di istruttoria ed incompleta. La Dmo costerà un milione e 400mila euro l’anno spesi per stipendi ed eventi. Molto bene, ma con un distinguo: è la priorità in ordine di tempo?". L’esponente dell’opposizione ribadisce che "la nascita della Dmo possa essere una risorsa, ma non nelle condizioni che sta attraversando oggi Montecatini Terme. Giusto programmarla ma con tanti distinguo. La Dmo considerata da Del Rosso l’organizzazione che salverà la nostra città. Peccato che questa amministrazione comunale non abbia in mano un progetto del sistema città, noi non lo vediamo e non lo percepiamo e di conseguenza difficile impartire indirizzi ed idee, che non vediamo all’orizzonte dopo novr mesi nei quali non abbiamo nemmeno un calendario di eventi che possa fregiarsi di quel nome".