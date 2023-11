Successo dei corsi d’italiano: "Competenze e partecipazione. L’integrazione parte da qui"

In queste settimane si sta svolgendo a Lamporecchio il corso di base di lingua italiana, organizzato da Anteas Pistoia per il Comune di Lamporecchio, rivolto a donne e uomini stranieri con l’intento di fornire loro le basi della lingua italiana per potersi inserire più facilmente sul territorio. Il corso è arrivato a metà percorso con piena soddisfazione sia delle persone che frequentano, sia da parte degli insegnanti che svolgono le lezioni.

" Anteas è convinta - afferma il presidente Alessandro Vivarelli - che imparare la lingua serva per l’inclusione sociale, il lavoro, la cittadinanza, ma anche per costruire un dialogo sempre più consapevole fra persone e un’apertura verso l’edificazione di rapporti di pace e fratellanza universale. Le lezioni, iniziate a settembre, si svolgono presso la Sala Polivalente della Croce Verde di Lamporecchio, in orario mattutino e serale perché gli studenti sono stati divisi in base alla conoscenza della lingua italiana. Nel primo corso le lezioni sono incentrate sull’alfabetizzazione e su momenti di intrattenimento al fine di incoraggiare i partecipanti a esprimere le proprie attitudini e la propria identità. Il secondo corso, dedicato a persone che sono già in possesso delle espressioni di uso quotidiano, è finalizzato ad acquisire una conoscenza avanzata della lingua italiana per una maggior disinvoltura nelle situazioni che posso verificarsi nella quotidianità".

"L’impegno e la costante frequenza delle persone iscritte ai corsi insieme all’esperienza delle insegnanti ha permesso - conclude Alessandro Vivarelli - di raggiungere risultati inaspettati non solo nella crescita della conoscenza della lingua, ma anche momenti di socializzazione e di scambio che tengono conto dei diversi livelli di istruzione nel rispetto delle specificità culturali delle comunità di appartenenza dei partecipanti".

Paola Biondi, consigliera comunale di Lamporecchio con delega alle pari opportunità, ha sottolineato: "Sono molta contenta e anche sinceramente emozionata nel vedere realizzato un progetto in cui l’amministrazione comunale ha creduto e che ha sostenuto. Una emozione vedere giovani donne impegnarsi, veramente con il sorriso sul volto, nell’imparare e nel condividere una esperienza con insegnanti preparate ed attente. Grazie a Anteas e Cisl per la disponibilità, la professionalità e la sensibilità dimostrate. Vorrei ringraziare in modo particolare il vicesindaco Daniele Tronci per l’impegno che ha messo nella realizzazione del corso. Quando si parla di pari opportunità si parla anche di integrazione, la maggior libertà delle donne passa anche da qui" . Alessandra Biagini segretaria Cisl Toscana Nord: "Per la Cisl è importante la tutela dei diritti delle persone, senza distinzione di razza, cultura, provenienza, stato sociale. Promuovere l’inclusione sociale delle cittadine e cittadini stranieri rappresenta un grande valore".

m.m.