Su il sipario, Siffredi si racconta. Ruffini: "Monologo irriverente"

C’è la firma di Paolo Ruffini sullo spettacolo ’Siffredi racconta Rocco’, che questa sera andrà in scena, dalle 21, al Teatro Verdi di Montecatini Terme. L’artista livornese ne cura la regia, oltre ad averlo prodotto con la sua Vera Srl. Il popolare pornodivo si presenta come un uomo, vero e concreto, come solo chi viene dalla provincia italiana sa essere, a cui la gente ha forzatamente attribuito quasi dei superpoteri, che sono stati sì la sua delizia, ma anche la sua croce. Con lui, sul palcoscenico, la moglie, Rózsa Tassi, anch’ella ex pornostar.

"Sono davvero contento della regia del grande spettacolo di Rocco – manifesta tutto il suo entusiasmo Ruffini –: uno spettacolo sorprendente, inaspettato e avvincente. Rocco Siffredi si mette veramente a nudo per la prima volta: vi stupirà. Darà scandalo. Riuscirà a raccontare qualcosa non di sesso, ma di amore: tematiche familiari, non pruriginose. Lo farà con leggerezza, poesia e umorismo: riuscirà a parlare della sua vita, coinvolgendo le vite di tutti. È un grande uomo. È stata una scoperta straordinaria per me: sono felice che venga a Montecatini con questo monologo divertente e irreverente. In realtà, non è soltanto un monologo: è anche un grande varietà, nel quale ci sono una scenografia bellissima, alcuni maxischermi, una messinscena imponente. Uno spettacolo che sono stato davvero contento di produrre e dirigere". Non resta, quindi, che prendere posto e assistere consapevoli: guai a giudicare preventivamente.

Gianluca Barni