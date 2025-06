Studenti in festa presi a sassate della baby gang

Il presidente dell’associazione Pinocchio Sport Alessio Spelletti interviene per denunciare l’ennesima ‘bravata’ della vera e propria baby gang che, da tempo, si muove fra la zona di Valchiusa e i giardini pubblici di piazza Matteotti. "Lunedì abbiamo ospitato al Parco Valch i maturandi del Liceo Lorenzini – racconta – a due passi dalla scuola che per cinque anni hanno frequentato. Una serata bellissima, ragazzi e ragazze erano elegantissimi e divertenti, molto educati". Purtroppo, non tutto è andato liscio, e Spelletti, dopo averlo segnalato alle forze dell’ordine, vuole denunciarlo sui media. "Avevamo allestito insieme ai rappresentanti d’Istituto un filtro poco dopo il cancello di entrata al Parco – ricorda – per bloccare chi non era presente sulla lista degli studenti. I soliti adolescenti della ormai famosa baby gang pesciatina che gira costantemente tra il complesso del San Michele ed i Giardini Matteotti, si sono introdotti durante la festa, e dopo essere stati allontanati da me, sono rientrati sfondando un cancello esterno su via della Fiaba e tirando dall’alto sassi sui ragazzi alla festa".

Sono molte, ormai, le segnalazioni di disagi provocati da questa situazione, dai sempre più frequenti atti di maleducazione e violenza commessi da questo gruppo di ragazzi. "Le forze di polizia sono sempre molto veloci nell’intervenire – commenta Spelletti –, ma purtroppo, come l’altra sera le pattuglie a disposizione non sono infinite, lo capiamo. La domanda che pongo a tutti è: cosa dobbiamo fare, come comunità, per risolvere questo problema?".