Studenti del ’Martini’ ciceroni per i più piccoli Si comincia da domani

Visiteranno le terme accompagnati da ciceroni speciali gli alunni delle scuole primarie Chini. Gli studenti della 4A accoglienza dell’alberghiero Martini, in collaborazione con gli Angeli del Bello, faranno da guida ai più piccoli raccontando loro storia e tradizioni degli stabilimenti termali. "Progetto accattivante sia per i più grandi che per i più piccoli – spiega la docente Serena Boni – e ringraziamo gli Angeli del Bello per il coinvolgimento. Il tour è stato costruito su misura per i bimbi. Gli studenti hanno partecipato a una sorta di formazione: un vero e proprio giro di prova. Oltre a Cinzia Silvestri e agli Angeli, Roberto Pinochi ha fatto da formatore". Le date dei tour il 13, 14, 19, 21 aprile.