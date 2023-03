Studenti del ’Lorenzini’ premiati Saranno alle Olimpiadi della fisica

La fisica premia un altro successo del liceo Lorenzini. La squadra composta da Guglielmo di Grazia (5B scientifico), Giovanni Menicucci (5A scientifico), Andrea Pagni (5B scienze applicate), Ida Fan e Matteo De Lillo (4A scienze applicate) si è aggiudicata il primo posto, su 500 partecipanti, nella qualificazione alle finali nazionali. Ha ottenuto una buona posizione, attestandosi al 52° posto, la seconda squadra del Lorenzini, composta da Francesco Polvere (5B scienze applicate), Francesco Zanni (5B scienze applicate), , Alessandro Innocenti (4A scienze applicate), Ambra Della Valle e Lorenzo Convalle (4A scientifico). "Le Olimpiadi – spiega Menicucci, vincitore insieme a Di Grazia anche delle qualificazioni individuali del 13 febbraio – oltre che una competizione agonistica, sono utili all’apprendimento. Ad esempio per quelle di fisica si affrontano problemi più impegnativi e stimolanti che a scuola e per ovvie ragioni. Questo può spingere gli studenti a interessarsi e studiarla anche per proprio conto e con maggiore passione. Per la matematica non occorre sapere niente di matematica avanzata. La cosa più importante è saper dimostrare degli enunciati, che poi sono il senso stesso della matematica. Quest’esperienza mi ha arricchito anche umanamente, perché mi ha permesso di conoscere ragazze e ragazzi con interessi molto simili ai miei, con cui allenarmi e studiare". Olimpiadi dunque come occasione di crescita personale e anche segno di una scuola che funziona. "Dietro ogni studente che eccelle in queste competizioni – aggiunge Di Grazia – c’è un docente che lo ha avviato a questo tipo di gare e lo ha preparato. Il successo di un singolo o di una squadra comporta un’organizzazione che lo ha stimolato sin dall’inizio. Un buon posizionamento in competizioni internazionali rappresenta un’ottima vetrina per la scuola e contribuisce alla sua eccellenza e può invogliare futuri iscritti. Per quanto mi riguarda. avvicinarmi a queste gare per divertimento mi ha portato a scoprire questa passione e mi hanno fatto capire che questo è il percorso di studi che voglio seguire". Il prossimo appuntamento è a Senigallia, che dal 13 al 15 aprile ospiterà le finali.