Studentesse premiate al "Certamen"

Pioggia di premi a giovani studentesse del liceo montecatinese Coluccio Salutati. All’istituto Suore Mantellate di Pistoia, dopo il lungo stop dovuto agli anni della pandemia, si è tenuta la nona edizione del "Certamen in agro Pistoriensi". La stimolante competizione, siglata dal suggestivo tema "Tracce della presenza romana nello sport", nella sezione "Maius" era rivolta alle classi delle scuole secondarie di secondo grado e consisteva nel tradurre un brano in latino e nel rispondere ad alcune domande sempre di lingua latina nel biennio e nel tradurre e commentare un brano di un celebre autore per gli alunni del triennio.

La gara ha coinvolto 16 studenti del liceo Salutati opportunamente selezionati dai loro docenti nelle settimane precedenti. Alla premiazione, che si è tenuta il 26 maggio, è risultato che le alunne del Salutati, Caterina Reich di 1bs e Sara Bernardini di 2bs si sono classificate prime nelle loro categorie – rispettivamente, classi prime e seconde – e Ginevra Gilardi di 5bs seconda (nella sezione delle classi quarte e quinte). Piccola curiosità: Ginevra si era già distinta nella competizione. Quando frequentava la classe prima vinse infatti l’ambito primo posto.

Tutti i ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione, mentre le vincitrici, oltre all’attestato, hanno ottenuto anche un premio in denaro. Grande soddisfazione per l’esito del Certamen è stata espressa dalla dirigente scolastica Marzia Andreoni (nella foto) e dagli insegnanti del Salutati.