Stop all’inquinamento dei mari: "Impegno concreto per l’ambiente"

Cominciò anni fa, con una collaborazione con il dipartimento di robotica del Sant’Anna di Pisaper rintracciare le plastiche in mare con uno speciale granchio robot che indicava dove potevano trovarsi agenti in plastica inquinanti per il mare. Il progetto fu presentato con una grande cerimonia al convento di Giaccherino, ma il percorso della Arbi Dario Spa di Monsummano ha proseguito in questi anni e domani presenterà i risultati della collaborazione con Blue Resolution contro l’inquinamento in mare dalle plastiche. L’appuntamento è per venerdì alle 16 al salone Portoghesi delle Terme Tettuccio di Montecatini Terme, dove si terrà la seconda edizione dei “Dialoghi sulla Natura“, evento promosso dall’associazione Blue Resolution in collaborazione con Arbi Dario Spa.

Durante la conferenza saranno trattati argomenti con "interventi e dibattiti sul tema della sostenibilità e circolarità, alla base dell’attività che l’associazione Blue Resolution, nata dalla volontà della famiglia Arbi con il sostegno della Arbi Dario Spa, svolge da qualche anno con l’impegno di contribuire alla salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e culturale, per il benessere nostro e delle future generazioni", come fanno sapere gli organizzatori.

I lavori cominceranno con il saluto del presidente dell’associazione di tutela ambientale Blue Resolution Maurizio Arbi e a seguire saranno trattati i temi degli strumenti come Valchiria per la valutazione della circolarità nelle filiere produttive, con Natalia Marzia Gusmerotti e Domenica Mecca della scuola superiore Sant’Anna di Pisa, e poi gli studi dell’università di Firenze sulla raccolta dei rifiuti galleggianti, a cura degli ingegneri Alessandro Ridolfi e Guido Lazzerini della sezione di meccanica applicata, mentre le dottoresse Alessandra Borghini e Tiziana Iannuzzi del Sant’Anna illustreranno il marine litter e decision making tool, lo strumento gratuito per prendere decisioni strategiche sui rifiuti dispersi in mare e lungo le coste.

Dopo la pausa i lavori proseguiranno con gli studi di Stefano Mengoli e Alessandro Sartoni del Bosco in Città e la forestazione urbana come strumento di rinaturalizzazione degli ambienti urbani con e con l’architetto Ilaria Tommasi del progetto Bee Resolution su Api, biodiversità e salvaguardia degli insetti impollinatori, come proteggere e incrementare la loro presenza nel tessuto urbano. La giornata di studi si concluderà con l’ingegnere oreste Benigni e il water audit per un uso sostenibile dell’acqua dalla teoria alla pratica prima del saluto in chiusura dei lavori da parte di Lorenzo Arbi.

Arianna Fisicaro