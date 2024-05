Stop alla circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini

Nuovo stop questo fine settimane per i treni della linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Come di consueto, la sospensione è prevista tra le stazione di Montecatini e Pistoia, mentre da Montecatini verso Lucca e da Pistoia verso Firenze i treni circoleranno regolarmente. Tra Pistoia e Montecatini niente treni dalle ore 15 di sabato e per tutta la giornata di domenica 12 maggio. I convogli torneranno a circolare anche sul segmento interessato dal raddoppio a partire da lunedì. Nel corso del fine settimana è prevista la realizzazione o il completamento di molte opere lungo la linea, sia dentro che fuori la sede ferroviaria. Nel dettaglio, verranno completate le barriere anti-rumore nei comuni di Pistoia (in particolare, nella zona del sottovia di via Bargi), Serravalle Pistoiese e di Pieve a Nievole. Sempre a Pieve a Nievole è previsto un importante avanzamento dei lavori nel sottopasso ciclo-pedonale di via Bonamici e del nuovo parcheggio in corrispondenza di via Giusti. Lavori anche agli imbocchi della nuova galleria del Serravalle, dove verranno realizzati dei piazzali per gli accessi di emergenza ubicati agli imbocchi del tunnel.

Parallelamente a questo, vanno avanti i lavori per il completamento della nuova viabilità sostitutiva dei passaggi a livello nei comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese. Il nuovo binario significherà anche la realizzazione di opere idrauliche connesse al reticolo minore a salvaguardia dei sistemi idrici Stella – Tazzera – Mandrione. In totale saranno circa 150 gli operai di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate questo fine settimana.

Durante la sospensione della circolazione ferroviaria, il collegamento tra Pistoia e Montecatini sarà assicurata da bus. La prossima interruzione programma sulla linea sarà di quasi un mese e mezzo: i treni, infatti, non circoleranno tra il 13 luglio fino al 31 agosto.

Francesco Storai