Stelle e cavalli al ’Sesana’. Domani sette corse in pista. Telescopi per ammirare il cielo

Il convegno di domani, all’ippodromo Sesana, sarà caratterizzato da tanti ospiti provenienti da quasi tutta l’Italia ma non solo. In attesa del gran premio Società Terme che si disputerà sabato 20 luglio, l’ippodromo Sesana manda in scena il classico programma composto da sette belle corse e tanto divertimento a bordo pista per adulti e bambini.

La serata è intitolata "Le stelle sopra il trotto" perché l’area dell’Arena Sesana si trasforma in un vero e proprio osservatorio astronomico con telescopi e attrezzature tecnologicamente avanzate per cercare costellazioni e pianeti. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione del G.A.M.P., il gruppo degli astrofili della montagna pistoiese spiegherà al pubblico presente cosa sarà possibile vedere e come.

Oltre all’abbinamento meraviglioso tra stelle e cavalli che rappresenta una delle tante novità della stagione 2024, l’elenco delle attività proposte per intrattenere ogni fascia di età è davvero lungo, dal "Sesana Baby Village" al cui interno si spazia dal circuito per le mountain bike ai gonfiabili passando per il truccabimbi e gli immancabili pony su cui poter salire alla suggestiva carrozza d’epoca dove le famiglie possono salire e fare un giro all’interno della pista. Le attività non sono finte, per le signore c’è il servizio di manicure mentre per i signori a disposizione il barbiere per dare una veloce sistemata al loro look.

In pista come da tradizione tanti splendidi cavalli, sono oltre 50 i trottatori che scenderanno in pista suddivisi per fascia di età e categoria di appartenenza. La serata inizia con i gentleman dove Ferguson se in serata, sembra avere una marcia in più per poi proseguire con una bella condizionata per cavalli di 5 e 6 anni, sono solo sei al via e gli ultimi due dello schieramento ovvero Christofer Jet e Domingo Bar entrambi del team Gocciadoro partiranno a 2060 mt con un gap di 20 mt dai primi.

La terza è il centrale di serata Premio Parco di Pinocchio con otto giovanissime promesse del trotto, oltre ai puledri locali abbiamo da Bologna Genny con Maurizio Cheli, da Montegiorgio Giulia Robin con Dario Battistini che è la più blasonata e Gaia di Girifalco con Genny Riccio. Una serata, quella di domani, di grande divertimento: inizio del convegno fissato alle 20.30.

Martina Nerli