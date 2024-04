Stadio dei Fiori e campo sussidiario. È iniziato l’ultimo intervento. Sarà rinnovata la pista di atletica

Allo Stadio dei Fiori e al campo sussidiario ‘Cesarino Brunelli’ è iniziato il terzo lotto di lavori, per dare alla città due strutture rinnovate e funzionali. A presentare il doppio intervento, il sindaco Riccardo Franchi e il geometra Emanuele Tompetrini, affiancati da rappresentanti delle società sportive utilizzatrici dei due impianti. "Allo Stadio, dopo tanti proclami e tanti annunci- inizia il primo cittadino –oggi si concretizza un importante intervento di riqualificazione. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori al Mefit; al ponte del Marchi, chiuso da 5 anni, è iniziato lo spostamento dei sottoservizi, propedeutico all’apertura del cantiere. Il 22 aprile inizia la riqualificazione di piazza Mazzini, con il rifacimento di marciapiede e illuminazione. E oggi qui". Nello stadio erano già state messe a norme tribune e impianti elettrici; adesso sarà sistemata la pista di atletica: ieri è stata scarificata, poi inizierà la colatura. Previsto l’acquisto di nuovi attrezzi necessari per avere l’omologazione della Federazione di Atletica Leggera, poi si penserà al Certificato di Prevenzione Incendi, realizzando una nuova via di fuga, creando un camminamento illuminato che porterà nello spazio verde dietro la tribuna.

Sarà abbattuta la pensilina all’entrata: non è a norma e non permette l’accesso ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. "A quel punto- aggiunge Franchi -avremo una struttura che potrà ospitare 700-800 persone". Per annaffiare il campo verrà scavato un secondo pozzo, in modo da non dover utilizzare l’acqua dell’acquedotto. In programma, infine, la realizzazione dell’impianto Evac, da utilizzare per la segnalazione acustica di emergenza e come impianto audio. Il costo dell’intervento è di circa 1.130.000 euro, a fine agosto-settembre la struttura sarà a disposizione delle società. Sarà riqualificato anche il sussidiario, utilizzato anche per l’attività di ragazzi con disagio cognitivo. L’intervento costerà 390mila euro, per l’80% finanziato da fondi regionali, e il restante dal Comune con fondi propri. Previsti efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici e solari sul tetto degli spogliatoi, realizzazione di un nuovo campo di calcetto in erba sintetica e messa a norma di recinzioni e cancelli.

Emanuele Cutsodontis