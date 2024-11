Spazio anche a musica e cultura. Sarà celebrato Dino Scalabrino

Il Natale vuole dire anche cultura a Montecatini. Lunedì 9 dicembre, alle 21, al Teatro Verdi, Il Comune, in collaborazione con Festival Puccini di Torre del Lago, con orchestra, coro e solisti, organuzza scene da Turandot e i suoi tre finali (Puccini - Alfano - Berio). "A 100 anni dalla morte di Puccini e a 100 anni (18 ottobre 1924 ndr) dell’ultima visita di Puccini a Montecatini dove mise mano per l’ultima volta a Turandot. Per la prima volta in Europa i tre finali di Turandot riuniti nella solita serata assieme alle scene più famose", spiega il vicesindaco Chelli. Grazie ai fondi del ministero della cultura, il Comune organizza anche una mostra dedicata a Mirò dove sarà possibile osservare alcune immagini fotografiche che ritraggono il grande artista mentre realizza la ’Donna avvolta in un volo di uccello’, il grande quadro che donerà alla città.

Le festività di Natale offriranno l’occasione per una manifestazione dedicata a Dino Scalabrino, direttore sanitario delle Terme e presidente dell’Azienda autonoma di cura e soggiorno, in occasione dei cinquanta anni della sua scomparsa. Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Dino Scalabrino, per tanti anni direttore sanitario delle Terme, presidente dell’Azienda autonoma di cura e soggiorno e fondatore dell’Accademia d’arte che porta il suo nome. Le visite di Grace e Ranieri di Monaco e quella dello Scià di Persia, solo per fare un esempio, portano la sua firma. Il Comune, d’accordo con la famiglia, ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una serie di iniziative. È stato l’organizzatore di congressi internazionali di aggiornamento per medici stranieri, di pubblicazioni mediche, dedicate all’idrologia, oltre che ideatore di manifestazione filatelica dedicata all’Europa. Dette un contributo fondamentale, grazie ai suoi rapporti internazionali, alle visite dello Scià di Persia e di Ranieri e Grace di Monaco.

Da. B.