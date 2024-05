Spareggio senza un domani. Montecatini, prenditi la salvezza

Tutto in novanta minuti. Per il Valdinievole Montecatini è arrivato il momento che vale una stagione, quello della verità, quello dove non sono concessi errori se vuoi raggiungere l’obiettivo minimo della stagione: la salvezza. Lo spareggio playout col Lanciotto Campi deciderà quale delle due squadre resterà nel campionato di Eccellenza e chi invece dovrà scendere in quello di Promozione. L’appuntamento è alle ore 15 allo stadio Daniele Mariotti al termine del quale, esauriti gli eventuali tempi supplementari, i biancocelesti avranno a disposizione due risultati su tre per aver ragione dell’avversario. Vittoria o pareggio quindi a disposizione della squadra di Pellegrini. Dall’altra parte invece i campigiani del Lanciotto sono spalle al muro, non hanno via d’uscita che non conduca all’impresa di sbancare il campo termale

Il Valdinievole Montecatini ha lavorato con grande cura durante la settimana, preparando nei minimi dettagli questa sfida dei playout. La mentalità dei biancocelesti deve essere quella di fare la partita, certo non quella di mettersi a guardare l’avversario e di tenere il pareggio. "Non dobbiamo partire intimoriti, anzi dobbiamo giocare con la carica giusta fin dall’avvio – commenta il diesse Simone Mariotti –. Abbiamo una bella responsabilità: quella di mantere l’Eccellenza a Montecatini. Ho sempre avuto fiducia in questo gruppo di giocatori. Devo affrontare questa gara di playout però con tranquillità, senza sentirsi ansia addosso. Non dobbiamo pensare al pareggio che ci porterebbe alla salvezza. L’idea deve essere quella di segnare. Sono certo di una cosa: il Valdinievole Montecatini merita di rimanere in questa categoria. A inizio stagione la squadra era stata costruita per disputare un campionato tranquillo, ma gli infortuni hanno stravolto il cammino. Ci siamo trovati nel corso dell’anno con assenze pesanti: sette giocatori con problemi fisici sono tanti, non è stata una situazione semplice da affrontare. Ma ora siamo pronti per giocarci la salvezza".

Anche mister Pellegrini suona la carica: "I ragazzi sono motivati e pronti per affrontare il Lanciotto. Siamo consapevoli che non sarà una passeggiata. Avremo a disposizione sia Bacci che Ba, due recuperi molto importanti. Sono sicuro che chi andrà in campo darà tutto quello che ha a disposizione, senza risparmiarsi. Sono ottimista, ho grande fiducia nei miei ragazzi. Vogliamo la salvezza".

