Sottaceti e sottoli Polli. Gli americani acquisiscono la maggioranza dello storico marchio toscano

Monsummano Terme (Pistoia), 4 dicembre 2024 – Diventano americani, i sottaceti, cetriolini e giardiniera Polli. Il fondo d'investimento statunitense Platinum Equity - 48 miliardi di dollari di attivi gestiti - ha acquisito le quote di maggioranza di F.lli Polli, multinazionale famosa per sottaceti e sottoli con sede a Monsummano Terme in provincia di Pistoia, con oltre 150 anni di storia e operante nel mercato delle conserve vegetali e dei sughi pronti. Il closing dell'operazione è stato seguito da Clearwater.

L'operazione - si legge in una nota - ha l'obiettivo di dare solidità all'espansione internazionale di F.lli Polli avviata negli ultimi anni: il fondo supporterà infatti l'azienda nel suo progetto di ampliamento delle linee di prodotti e di rafforzamento sui mercati europei e degli Stati Uniti, "oltre a mantenere una forte attenzione agli aspetti di innovazione tecnologica e sostenibilità". I soci venditori e il management hanno comunque mantenuto un'importante quota di minoranza e un ruolo nella gestione della società, a garanzia della continuità di un business aziendale che negli ultimi cinque anni ha visto raddoppiare il fatturato, avvicinandosi ai 200 milioni di euro nel 2023, con una quota di export pari all'80 per cento, una presenza in 55 Paesi del mondo e una produzione annua di 110 milioni di confezioni.

L'operazione che ha coinvolto il fondo Platinum Equity è stata finanziata da un pool di banche con Bper (banca agente), Mps, Bpm e Intesa Sanpaolo. Oltre che da Clearwater in qualità di debt advisor, Platinum è stata affiancata da Deloitte per gli aspetti finanziari, da Latham & Watkins per gli aspetti legali ed EY per la parte fiscale.

La storia

Era il 1919 quando un sito industriale adibito alla produzione di carni in scatola fu trasformato in quella che oggi tutti a Monsummano chiamano "la Polli". L'azienda si era trasferita in Toscana da Milano dove era stata fondata nel 1872 da Fausto Polli (anche se già dal 1850 venivano commercializzate le prime conserve di pomodoro a marchio Polli).

Fu il nipote Giuseppe ad acquistare a Monsummano, subito dopo la Grande Guerra, il primo stabilimento. Da lì l'espansione dell'azienda non si è mai fermata e nel corso degli anni sono stati aperti stabilimenti anche a Eboli (Salerno) e in Spagna, oltre a un nuovo magazzino e a una piattaforma logistica sempre a Monsummano, fino all'acquisizione, nel 2019, dei marchi e dello stabilimento della Valbona a Lozzo Atestino (Padova). Oggi c'è la sesta generazione della famiglia (tutta al femminile) impegnata nelle attività della F.lli Polli, che nel 2020 è stata inserita nel registro dei marchi storici di interesse nazionale.