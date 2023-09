Sos Giardino di Bianca a Montecatini Terme: scontro in consiglio

Dibattito acceso, ieri sera, in consiglio comunale, tra maggioranza e opposizione sulle condizioni in cui si trova il Giardino di Bianca, spazio di verde pubblico nella zona tra viale Bustichini e via Piave. Tutto nasce da un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci, (Italia Viva). "Il Giardino di Bianca risulta indecoroso e abbandonato a se stesso quando e come si intende intervenire? È oggettivamente inagibile, perché risulta infestato dalle zanzare, vandalizzato ripetutamente, abbandonato a se stesso, logorato e indecoroso, senza più giochi, con una sola altalena agibile e con orribili transenne a interdire il girello.I residenti hanno manifestato, ripetutamente, il loro dissenso verso questo stato di degrado e incuria. Alcuni di loro, mi hanno riportato, anche ribadendolo in una chat con moltissimi residenti iscritti, che il vicesindaco Alessandro Sartoni aveva rassicurato tutti garantendo un tempestivo intervento. In qualità di consigliere comunale chiedo lumi sulla vicenda, e in particolare se e quando si intende intervenire, il motivo e le responsabilità dei ritardi e dello stato di incuria e abbandono in cui si trova il parco". Immediata la replica del vicesindaco Sartoni. "Io non sono all’interno della chat di cui parla il consigliere Fanucci – ha risposto – e non ho garantito alcun tempestivo intervento, cosa che è diversa dal farsi carico di un problema che viene sottoposto e lavorare alla sua soluzione. Nel frattempo avevamo riparato la rete rotta allo sgambatoio cani, sistemato il pavimento, governato la gestione del verde in modo tutto sommato ordinato, inclusa la potatura di enormi lecci che si affacciano nella parte nord di via Piave. La ditta incaricata è stata più volte sollecitata a effettuare la fornitura e posa in opera del gioco: ha comunicato che il ritardo è dipeso da problematiche dipendenti dalla fornitura dei materiali componenti il gioco, dando notizia che il montaggio del gioco avverrà lunedì 25 settembre".