Sono dieci le donne del Pd candidate al fianco di Del Rosso

Il Partito Democratico, nella corsa a sostegno di Claudio Del Rosso, ha deciso di presentare una lista di candidati con il massimo della rappresentatività femminile possibile. Sono infatti dieci, il massimo numero possibile all’interno di una lista politica (il genere meno rappresentato non può essere inferiore a sei) le donne Dem candidate nella prossima tornata elettorale, con competenze e background diversi tra loro, alcune con una provata esperienza politica e di associazionismo, altre molto giovani e con una grande grinta. Aver dato vita a una squadra femminile come questa dà grande soddisfazione ai democratici che hanno fatto della parità di genere una delle battaglie principali.

"Insieme – dice un comunicato del Pd – si sono messe a disposizione per la città, elaborando insieme ai colleghi un elenco di priorità che tenga assolutamente conto delle esigenze delle famiglie, dei più piccoli e dei giovani, ma non solo. Cultura, studio, co-working e recupero della bellezza di Montecatini Terme, senza contare la dedizione al progetto Unesco di Beatrice Chelli, da lei portato avanti per molti anni, fino alla straordinaria nomina. Questi gli altri nomi: Simona Bendinelli, Siliana Biagini, Gabriela Buse, Francesca Di Rico, Giada Dipollina, Giulia Garofalo, Annalisa Iovine, Jessica Zucconi e Vittoria Chimenti". Il Partito Democratico di Montecatini, in merito alle candidate, sottolinea che "ci sarà tempo per conoscerle una per una, ma a raggiungimento di questo risultato".

Il segretario del Pd Moreno Mencarelli è molto soddisfatto di questa squadra rosa. "Siamo davvero orgogliosi – afferma - di presentare una lista con una rappresentatività femminile di squadra così importante, in un momento di grande impegno che ci vede in prima linea per Claudio Del Rosso sindaco di Montecatini".