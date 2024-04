Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il ’Centro Estivo 2024’ che, come ogni anno, l’amministrazione comunale di Monsummano Terme organizza per bambine e bambini degli istituti cittadini. I centri estivi, previsti nel mese di luglio, si svolgeranno dal lunedì al venerdì e saranno divisi secondo fasce di età ed istituti frequentati. Un centro estivo per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni presso la Scuola dell’infanzia Falcone e un centro estivo per gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado presso la scuola primaria Mechini-Fucini e una scuola secondaria di primo grado del territorio.

Per le iscrizioni è attiva sul sito del Comune di Monsummano Terme la piattaforma che consente la presentazione della domanda in modalità online sul sito del Comune.

La domanda potrà essere compilata soltanto previa registrazione alla piattaforma dei servizi scolastici attraverso lo Spid. Per chi ne fosse sprovvisto sarà possibile recarsi, previo appuntamento telefonando al numero 0572.959201, presso l’ufficio pubblica Istruzione, dove sarà attivata una postazione con l’assistenza di un operatore per aiutare il cittadino in difficoltà. Le chiamate possono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.

Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione risulti superiore ai posti disponibili, circa 80 per il campo estivo dei bambini e delle bambine dai 3 ai 5 anni e circa 105 per gli alunni e le alunne dai 6 ai 14 anni, sarà redatta una graduatoria in base ai criteri indicati nella delibera annuale della giunta comunale. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio scuola al numero 0572.959201.