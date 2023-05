Sokom srl apre nuova sede Cyber Security

Domani alle 11.30 sarà inaugurata la nuova sede di Sokom srl (nella foto, l’amministratore unico Elisa Buonanno) a Ponte Buggianese in via Camporcioni Est 18 con Nuovo Centro di Cyber Security Toscana. Sokom nasce 10 anni fa, come società di servizi. Le sue attività principali comprendono studio, ideazione, promozione o gestione di progetti nell’area delle tecnologie informatiche e telematiche e servizi per pubblica amministrazione e privati.

"Sokom – spiega la stessa azienda – è specializzata in attività di e-government ed è punto di riferimento e di supporto nell’adozione delle nuove tecnologie utili al miglioramento dell’efficienza operativa e all’erogazione integrata dei servizi al cittadino e alle imprese. Nostra principale caratteristica è la capacità di intervenire in tutte le fasi fondamentali di un’implementazione tecnologica, con soluzioni hardware, software e telecomunicazioni su misura accompagnate da servizi di gestione, formazione e assistenza al cliente. Con la nuova sede sarà anche attivato il Nuovo Centro di CyberSecurity in Toscana. Oltre 500 mq dotati di tecnologie all’avanguardia permetteranno di ottimizzare la condivisione di know-how fra esperti del mondo IT, all’interno di uno spazio comune che include il Soc, Noc e Data Center, infrastruttura che rispetta standard di sicurezza molto elevati e che ogni anno fornisce alla pubblica amministrazione e ad aziende enterprise oltre 1 milione di accessi controllati dai nostri sistemi di autenticazione. Saranno organizzati corsi di formazione e workshop per consentire agli enti locali e alle aziende di conoscere e aggiornarsi su tutte le novità in materia di sicurezza informatica e nuove tecnologie".