Soccorso pediatrico. Corso in biblioteca con le prime nozioni

Un corso di primo soccorso pediatrico si svolgerà oggi pomeriggio dalle ore 15 presso la biblioteca comunale di Ponte Buggianese. Il corso è organizzato dall’amministrazione comunale di Ponte, in sinergia con la commissione cultura e la Pubblica Assistenza Croce Oro. I relatori che interverranno sono formatori Anpas Toscana, assieme ai formatori Anpas dell’associazione.

Durante l’incontro verranno date le nozioni di base, per gestire i problemi sanitari più comuni, che si verificano in età pediatrica. In particolare verrà dato spazio a la prevenzione e alla sicurezza nel bambino e alle manovre di disostruzione pediatrica. "In questa serata – ha commentato il vicesindaco Maria Grazia Baldi – vogliamo essere di nuovo vicino alle famiglie del territorio, con un argomento di interesse comune, e molto utile nella vita delle famiglie stesse".

Simone Lo Iacono