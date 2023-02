Slitti ora guarda al mercato internazionale

Slitti, la fabbrica di Cioccolato di Monsummano e una delle eccellenze della "Chocolate Valley Toscana", inaugura il suo primo flagship store a Firenze, in piazza dell’Olio 6, praticamente presso il duomo.

L’apertura segna l’inizio di una nuova fase del marchio Slitti, la cui storia, partita dal 1969 dalla torrefazione del caffè a Monsummano, si è rapidamente evoluta abbracciando il mondo del cioccolato ed è ora pronta a svilupparsi su due nuove direttrici – l’internazionalizzazione e il retail – mantenendo al centro del progetto di crescita la maestria del maitre chocolatier Andrea Slitti, riconosciuto come uno dei più importanti cioccolatieri artigiani al mondo. I suoi prodotti hanno già conquistato oltre 180 premi.

"Il nuovo store di Firenze – spiega lo stesso Andrea Slitti – non è solo un luogo fisico, ma rappresenta in tutto e per tutto quello che è Slitti: artigianalità, attenzione alla materie prima, cura per i dettagli, creatività e anche la capacità del cioccolato di unire le persone. Siamo felicissimi di far partire da Firenze questa nuova fase di crescita dell’azienda: l’apertura segna l’inizio di un nuovo percorso di sviluppo ed evoluzione del marchio in ottica internazionale e retail. Il nuovo store nasce come format scalabile e replicabile, che permetterà di vivere a 360 gradi l’esperienza Slitti e per scoprire e gustare le nostre preparazioni, da quelle al cioccolato, quelle speciali al caffè, dalla classica pasticceria passando per waffle, gelato e le torte, fino alle preparazioni salate come schiacciate, crostoni, tartare, croissant salati e molto altro".

Lo store di piazza dell’Olio, che apre a distanza di 54 anni dall’inaugurazione della storica caffetteria di Monsummano, si sviluppa su una superficie di oltre 150 mq con circa 30 coperti e sarà organizzato in quattro aree principali pensate per valorizzare l’artigianalità, il made in Italy e i due prodotti di punta: cioccolato e caffè. Al banco caffetteria (oltre che in sala) sarà possibile degustare diverse miscele di caffè, selezionate da Andrea Slitti, oltre a un’ampia scelta di cioccolate calde e affogati; al cioccolato è riservata una vetrina che ospiterà più di 40 tipi di praline, tra cui quelle al Caffè Turco vincitrici del Premio Tavoletta d’Oro 2023; una terza vetrina sarà dedicata alla pasticceria e specialità artigianali preparate al momento come churros ewaffle appena sfornati e arricchiti di pregiate creme spalmabili, krapfen ripieni di gelato artigianale Slitti e torte di ogni gusto, dalla classica torta della nonna rivisitata in chiave Slitti a quella cioccolato e arancia; al corner dedicato alla vendita sarà possibile acquistare anche una vasta selezione di prodotti pluripremiati.