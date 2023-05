Sinistra italiana in appoggio a Franchi

Il coordinamento pesciatino di Sinistra Italiana interviene per annunciare il proprio sostegno, nel turno di ballottaggio, alla candidatura di Riccardo Franchi. I dirigenti locali del partito si dicono preoccupati dal crescente astensionismo, che registrano anche in quello che è sempre stato considerato il loro elettorato. La responsabilità di questo calo dei votanti è attribuita "anche alle inadeguate e spesso dannose risposte della politica ai veri bisogni collettivi- spiegano i coordinatori -Intere fasce di popolazione ormai rassegnata, delusa e scoraggiata scelgono come forma di protesta il non voto. I risultati elettorali del primo turno offrono ai cittadini di Pescia l’opportunità di fare sì che al ballottaggio possa affermarsi la concreta possibilità di aprire una nuova stagione politica ed amministrativa nella nostra città. Giudichiamo negativo l’operato della giunta Giurliani- affermano -Dopo dieci anni (con interruzione dovuta a motivi giudiziari), riteniamo conclusa quell’esperienza. Lo schierarsi a favore del candidato Brizzi Vittoriano da parte della destra, lo consideriamo un soccorso a difesa di una idea della politica piegata logiche personalistiche. Siamo convinti che Pescia ha bisogno di cambiare strada per poter sperare in un miglioramento delle proprie prospettive. Serve una netta discontinuità politica ed amministrativa per dare un respiro nuovo alla città nell’interesse di tutti. Sinistra Italiana è sempre stata impegnata nella costruzione di un’ampia alleanza delle forze progressiste, ambientaliste di sinistra. Siamo impegnati nella ricerca dei contenuti che pongano al centro i bisogni dei cittadini, la giustizia sociale, la tutela dei beni comuni, crediamo nei servizi pubblici, e nella partecipazione attiva dei cittadini".