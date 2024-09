Si finge amica e le strappa la collana

Le ha strappato la catenina dal collo all’improvviso, mentre stavano parlando. Una novantenne è stata scippata, ieri pomeriggio, a Lamporecchio, mentre si trovava davanti alla sua abitazione nella frazione di Mastromarco. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, a bordo di uno scooter, si sono fermati a pochi metri di fronte all’abitazione della signora. La ragazza ha poi iniziato una conversazione. Fin qui tutto sembrava normale. La ragazza però si è avvicinata sempre di più alla vittima, continuando a parlare del più e del meno. Poi, all’improvviso, le ha strappato la catenina dal collo ed è corsa dal complice che, alla guida della moto, dopo aver fatto salire la ragazzi, ha aperto il gas e si è dato alla fuga. La anziana signora, dopo un’iniziale momento di choc, è corsa a chiamare aiuto. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della stazione di Lamporecchio. La vittima, per fortuna, non ha riportato lesioni di alcun genere e non è stato necessario chiamare medici o sanitari. I militari dell’Arma cercano i responsabili dello scippo.

Le forze dell’ordine, se lo scippatore ha già afferrato una catenina, la borsa o lo zaino, consigliano di non opporre resistenza perché si rischia di rimanere travolti dalla violenza del malvivente. Tale gesto potrebbe causare una pessima caduta a terra o il rischio di essere investiti da un’auto di passaggio non in grado di fermarsi in tempo.

Daniele Bernardini

Massimo Mancini