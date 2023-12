Si è spento. Leporatti. Oggi le esequie

All’età di 61 anni è deceduto l’imprenditore Mario Leporatti, amministratore unico dell’azienda ’Autodemolizioni Leporatti’ di Lamporecchio. Lascia la moglie Carla e la figlia Lucrezia. Il lutto ha suscitato nella comunità di Lamporecchio tanta commozione e tristezza.

Mario Leporatti è stato, insieme al padre Roberto, uno di fondatori della Leporatti Autodemolizioni. E grazie al suo impegno, alla dedizione e alla capacità imprenditoriale, è riuscito a dare un forte impulso di crescita all’attività della sua azienda, tanto da farla diventare una delle più importanti del territorio. La famiglia Leporatti è molto conosciuta e apprezzata da tutti. Le origini della famiglia da diversi secoli sono lamporecchiane. Mario Leporatti ha sempre lavorato in azienda. Prima insieme ai genitori e poi con la moglie Carla e il fratello Simone. Una persona seria, competente e attenta.

La ditta Leporatti è molto conosciuta anche a livello regionale. Sponsorizza diverse iniziative sportive e culturali. L’azienda Leporatti è diventato un centro di autodemolizioni moderno, funzionale e attivo. In questo momento triste tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia Leporatti, in particolare nei confronti della moglie Carla Scatizzi e della figlia Lucrezia, per tributare le più sentite e sincere condoglianze. Il funerale si tiene oggi pomeriggio alle 14,30, partendo dalla sua abitazione posta nella frazione di Ceppeto per la chiesa di Santo Stefano, dove sarà celebrato il rito funebre.

Massimo Mancini