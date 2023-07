Shopping di sera, un esordio soft Ancora molti i negozi rimasti chiusi

Non è stato un esordio col botto, quello delle aperture serali della stagione estiva 2023 in città. Molti negozi hanno deciso di rimanere chiusi, nonostante la buona affluenza di potenziali clienti, venuti ad assistere alle esibizioni musicali del festival Sbam! "È vero – conferma Lorenzo Bertelloni di Confcommercio Montecatini, titolare del ristorante "Da Lorenzo" – qualcuno ha preferito rimanere chiuso, ma dalla prossima settimana, anche per l’avvio dei saldi, la situazione dovrebbe nettamente migliorare. Grazie anche al festival Sbam! questo programma di aperture serali è destinato a migliorare sempre di più". Michela Caruso titolare della pasticceria Sweet e presidente di Confesercenti ha preferito fare il normale orario di apertura. "Nessuna polemica – precisa – ma quassù in viale Balducci è difficile che ci sia un richiamo di clienti dopo cena, in occasioni come queste. Se le attrazioni della prossima settimana dovessero passare nella zona, stimolando anche altre attività a restare aperte, valutare se prolungare l’orario di apertura". Intanto sui social network, scoppiano le prime polemiche sulla mancanza di un’adeguata promozione al programma di aperture serali. Il festival Sbam! riserva nuove iniziative per le prossime settimane. La serata del 12 luglio, sul palco allestito in piazza del Popolo, sarà dedicata ai dj set: Dj Night del 12 luglio vede alla consolle i dj dei Remember Concorde per la musica Anni ‘70-‘80, a seguire il dj Samuel Full Stop ci proietta nel party I love ‘90, mentre in Reload si ascoltano i must della discoteca Dadamaino, punto di riferimento per la musica degli Anni Duemila e delle nuove generazioni. Il 19 luglio saranni invece sul palco Miwa ed i suoi componenti, la cartoon tribute più famosa e acclamata dello stivale torna a Montecatini, dopo il successo dello scorso anno, per proporci il suo concerto in cui esegue le colonne sonore dei cartoni animati e dei telefilm anni ‘70 e ‘80, il tutto rivisto in chiave ska-punk. Musica, gag, "travestimenti", salti e le indimenticabili sigle che hanno accompagnato più generazioni. In chiusura il 9 agosto Raffaella! lo spettacolo musicale, concertorecital prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini e in tour in tutta Italia, che porta sul palco le storie e le note dei brani più famosi e significativi di Raffaella Carrà, icona Pop, donna e artista indimenticabile. Un tributo a colei che è stata un riferimento per molte generazioni attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente.

Daniele Bernardini