"Sgranar per colli" torna il 1 giugno Camminata di 11 km e degustazioni

Una camminata degustativa tra le verdi colline della Valdinievole alla scoperta dei borghi più caratteristici assaggiando prodotti a km zero e piatti della tradizione. Ma anche una gara podistica competitiva di 11 km, una biciclettata con aperitivo diffuso, un vero e proprio festival di musica emergente, un grande evento di street food con una ricca offerta di specialità e prelibatezze provenienti da tutta Italia. E ancora mercatini, talk show e dialoghi su sostenibilità, sport e alimentazioni, laboratori per grandi e piccini, lezioni di yoga e molto, molto altro. Tutto questo è “Sgranar per Colli”, evento organizzato dalla Cooperativa sociale Selva in collaborazione con Just For Fun, RunDagi, Ciclistica Buggiano, Friday For Future Pistoia, La Limonaia, Woola e con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, in programma dal 1 al 4 giugno a Buggiano presso l’area del campo sportivo Simoni.

L’iniziativa principale, la camminata, consiste in una passeggiata di circa 11 km alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Buggiano, in un itinerario attraverso storia, natura e tradizioni. Il percorso è articolato in varie tappe con punti di degustazione dove assaggiare piatti della tradizione e scoprire in libertà paesaggi e paesi. Ad allietare ulteriormente la passeggiata ci saranno anche intrattenimenti musicali a cura di gruppi e artisti del territorio. Partenza dal campo sportivo Simoni verso la fonte di Acquavivola, per poi salire a Buggiano Castello. In piazza Pretorio la locanda n° 1 per la degustazione. Si scende in direzione Colle di Buggiano, per ammirare l’incantevole panorama.

Nei pressi dell’Oratorio di San Giovanni, sarà allestita la locanda n° 2. Il percorso prosegue nel bosco: a lato della chiesa di Santo Stefano in Campioni la locanda n° 3. Si raggiunge Stignano, per rifocillarsi alla locanda n° 4. Passaggio lungo il torrente Cessana e in prossimità degli antichi macelli e lavatoi, nei cui locali si trova il Centro Giovani Ox, sede della locanda n° 5. In località Capofico la locanda n° 6. Questa sarà l’ultima salita della giornata, passando per l’antica Via delle Due che in 10 minuti riporta a Buggiano. Ultimo tratto in discesa fino all’arrivo al campo sportivo per l’ultima locanda n.7.