Sfonda la sbarra del passaggio livello

Voleva passare prima che il passaggio a livello chiudesse del tutto. Un furgoncino ha abbattuto una sbarra lunedì pomeriggio, intorno alle 18, in via Tripoli, danneggiando la protezione utilizzata per non fare passare i veicoli durante il passaggio dei treni. Sul posto, per evitare incidenti, è subito arrivato un agente della polizia municipale a dirigere il traffico. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono giunti rapidamente, iniziando le riparazioni. Il guasto per fortuna non si è rivelato grave e tutto è stato aggiustato piuttosto alla svelta. Il traffico, dopo circa un’ora, ha potuto riprendere secondo i ritmi del passaggio dei treni.