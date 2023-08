Al Sesana la festa di tutta la città. Gran premio, conto alla rovescia

Montecatini Terme, 9 agosto 2023 – Tutto pronto per l’evento più atteso della stagione. Con il sorteggio dei numeri di partenza scatta ufficialmente il countdown verso il gran premio di ferragosto.

A questo punto lo scenario dell’edizione 2023 è ben definita, in pratica un cavallo contro tutti. Anche la sorte è dalla parte di Vernissage Grif, il biondo volante di Gennaro Riccio allenato e guidato da Alessandro Gocciadoro ha infatti "pescato" il comodo numero due, a questo punto la corsa potrebbe anche ridursi ad una splendida passerella.

Ma nelle corse dei cavalli le sorprese non mancano mai, in primis il targato Grif pur avendo una spiccata superiorità tecnica ha un carattere che spesso gli rema contro. In caso di giornata no potrebbe perdere anche una corsa di minima regalando una preziosa possibilità a molti cavalli al via.

Con il numero alla corda che in pista piccola è sempre di aiuto troviamo lo svedese Kennedy guidato dal driver più internazionale dello schieramento ovvero Gabriele Gelormini. Sempre in prima fila troviamo Birba Caf che con il tre prende valore ed all’ultima uscita nel Turilli è piaciuta molto.

Verdon Wf è sempre un cavallo di qualità, quest’anno è secondo nella consolazione del Lotteria a dimostrazione che a nove anni va ancora forte. Buzz Stecca con il numero otto possiamo definirlo il cavallo che sogna in grande.

La batteria B diventata poi la prima heat è invece più complessa perché non c’è un cavallo dei nove al via che ha una superiorità così netta da superare i pronostici. Partiamo dal vincitore dello scorso anno Vincerò Gar che ha preso il numero cinque mentre Corsaro San con la wild card in mano partirà con un faticoso numero sei.

Per il regolare Agrado un quattro che gli apre diversi spiragli, la varennina Bonneville Gifont con il sette deve costruirsela ma Roberto Vecchione non ha certo problemi ad inventarsi la strada mentre lo svedese Bythebook che rappresenta la nuova scommessa di Gocciadoro è dietro con l’otto.

Per quanto riguarda gli ambiziosi campioncini locali c’è stata più fortuna nella prima batteria con Ziguli Dei Greppi al numero uno, Ur Tab di Azzurra con il due e Caos con il tre. City Lux che ad Albenga domenica sera è apparso in forma smagliante vincendo batteria e finale del Trofeo Sulky D’oro dei locali ha la corsa più dura perché oltre a scontrarsi con il favorito netto ha il sette.

"Credo che l’Ippodromo Snai Sesana e Snaitech quest’anno abbiano investito molto sia per il ripristino della pista sia sull’intrattenimento per il pubblico – afferma il Sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini -. Il Gran Premio Città di Montecatini è uno degli eventi ippici più importanti a livello nazionale.

A Ferragosto si sta a Montecatini a vedere questo evento e ciò è molto bello perché rappresenta l’identità della nostra città, sempre attaccata ai valori sportivi e, in special modo, per l’ippica. Sarà una serata speciale e tra i cavalli partecipanti il fatto che sia presente anche Vernissage Grif è un surplus”.

Non solo il Gp ma il primo cittadino di Montecatini Terme abbozza il futuro del Sesana. "Il Centro di allenamento è stata una battaglia politica – spiega Baroncini -, perché la sua apertura significherebbero più posti di lavoro e un ippodromo sempre attivo con una dimensione ippica ben definita per il territorio. Oltre a questo chiederò al Governo di investire sull’ippodromo affinché il Sesana sia sempre più bello e centrale nella vita dei montecatinesi".

Apertura della biglietteria ore 18 (biglietto unico a 10 euro con accesso gratuito ai minori e ai disabili certificati con un solo accompagnatore). Ricco il contorno: alle tante iniziative si aggiunge si aggiunge, la T-Shirt commemorativa Sesana 2023 (5 euro); il karaoke in attesa dello spettacolo pirotecnico e infine i bomboloni caldi offerti a fine serata a tutto il pubblico.