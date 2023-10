Servizio per le famiglie. Il pomeriggio a scuola. Studio, laboratori e sport

Scuola aperta il pomeriggio alla primaria e alla secondaria di primo grado Chini. Un servizio di supporto per le famiglie del territorio. "Alle elementari eravamo già partiti tre anni fa - racconta l’assessore all’istruzione, Federica Rastelli - prima alla scuola Pascoli, poi alla don Facibeni. È stata un’esperienza molto positiva. Quest’anno la Società della Salute ha avviato un apposito progetto, stimolando le amministrazioni ad aderire. Abbiamo ritenuto subito la proposta interessante. Partiremo a breve. Per la primaria, coordinerà la Società della Salute. Per le medie, il Comune di Montecatini".

Scuola media. Il progetto è spiegato in una nota pubblicata sul sito del Comune: "L’amministrazione intende proporre il progetto pomeridiano denominato “Scuola Aperta“ anche per la secondaria di primo grado, per contribuire a rendere la scuola un luogo ed un’occasione di aggregazione e dove i giovani studenti hanno la possibilità di essere affiancati e supportati nel momento dello studio e di svolgere attività di didattica alternativa, laboratoriali eo sportive insieme ai compagni della propria scuola. Il servizio pomeridiano alla Chini inizierà dal 16 ottobre, previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18. Il pasto (portato da casa) potrà essere consumato in classe con il gruppo oppure in autonomia, fuori dall’istituto. Il servizio sarà svolto da personale qualificato della cooperativa Incontro, affiancato da associazioni del territorio e dalla cooperativa Altramente. Per l’iscrizione occorre scaricare il modulo allegato di iscrizione ed inviarlo per posta elettronica all’indirizzo [email protected]". Per la scuola media, la tariffa annuale è pari ad € 350,00 da versarsi anche in tre rate. Alla primaria, il contributo è di 25 euro mensili, con l’indicazione nell’oggetto della mail della seguente dicitura: "iscrizione a scuola aperta" seguito da nome e cognome. Per informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Educativi (telefono 0572918276, 0572918235).

Primaria. Il progetto della "Comunità Educante" organizzato dalla Società della Salute, in collaborazione con i comuni della Valdinievole, permetterà di svolgere attività pomeridiane (recupero apprendimenti, attività ricreative e sport dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18 circa) anche nei plessi scolastici di Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese. Obiettivo generale: affermare il principio culturale della comunità educante che attiva tutte le risorse presenti nelle comunità locali al fine di definire spazi e azioni collettive. Il comune di Montecatini ha sposato l’idea, ampliando così un servizio che aveva già avviato.

Giovanna La Porta