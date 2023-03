Servizi scolastici Aprono le iscrizioni

Da oggi 10 marzo è possibile presentare la domanda di iscrizione ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2023-24. La data di scadenza è il 30 aprile. E’ inoltre possibile presentare entro il 31 maggio la domanda per richiedere le agevolazioni tariffarie Isee per gli stessi servizi. Tutte le domande devono essere presentate esclusivamente on line accedendo con Spid eo Cie al sito dedicato ai servizi scolastici https:

montecatiniterme.ecivis.itECivisWEB. Nella sezione iscrizioni saranno disponibili gli appositi moduli da compilare. Una volta inoltrata la richiesta, l’utente riceverà la risposta automatica di protocollazione alla email indicata nella domanda. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio scuola 0572 918281, 918307 e 918235 oppure [email protected]

comune.montecatini-terme.pt.it. E’ inoltre già possibile presentare la domanda di iscrizione al nido d’infanzia comunale "Giovanna Piattelli" per il 2023-24. Anche in questo caso la scadenza è fissata al 30 aprile.