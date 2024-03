Se n’è andato Vescovi meccanico del paese e ’nonno’ scherzoso di tutti i bambini

Era il meccanico e il nonno di tutti i bambini di Lamporecchio. Ermanno Vescovi, 93 anni, si è spento nei giorni scorsi dopo una lunga vita segnata da eventi gioiosi e dolorosi. Nei primi anni di matrimonio con Marisa, scomparsa prima di lui, aveva perso un figlio di appena otto anni. Poi la gioia di un’altra bambina, Simona, oggi docente di lingue straniere molto conosciuta e stimata. Insieme alla primogenita Patrizia, avevano allietato l’esistenza di questa famiglia molto apprezzata nel paese di Lamporecchio.

Ermanno, che aveva l’ officina sul corso principale, era il beniamino dei più piccoli, scherzava con loro, aveva sempre la battuta pronta. Chissà, forse nei loro occhi rivedeva lo sguardo del suo figlioletto, strappato via troppo presto e ingiustamente al suo amore e a quello della moglie. Le figlie erano il suo più grande orgoglio. Una famiglia unita, un punto di riferimento per l’intera comunità. Sessant’anni di matrimonio festeggiati con Marisa pochi anni fa. Poi la scomparsa di lei. A piangere la morte di Ermanno, le figlie, i generi, i nipoti, la sorella, i cugini, tutto il paese. Il funerale sarà celebrato questa mattina a Lamporecchio alle 10.30.

Con lui se ne va un altro pezzo importante di una intera generazione che aveva assistito al passaggio del secolo in modo consapevole, portando ancora i segni dei cambiamenti del Novecento. ""Nostro padre è stato una risorsa – dicono le figlie – non si è mai abbattuto e trovava sempre un motivo per sorridere"".

Giovanna La Porta