Scuola, ok il bilancio delle iscrizioni. Dal Sismondi-Pacinotti al Lorenzini si registrano numeri in crescita

Si sono chiusi i termini per le iscrizioni online alle scuole superiori per l’anno scolastico 2024-2025. L’ISIS Sismondi-Pacinotti conta 193 iscrizioni, con un leggero incremento rispetto allo scorso anno. Cresce, soprattutto, il numero degli iscritti all’indirizzo moda. In maggio la scuola diretta da Oria Mechelli aprirà le iscrizioni anche ai corsi serali: importante novità di quest’anno, l’inizio di quello dell’indirizzo socio sanitario, che affianca quelli del grafico e di assistenza e manutenzione meccanica, che tradizionalmente attira molto interesse.

Sostanzialmente invariato il numero degli iscritti anche per l’ITS Marchi, dove si è registrato un incremento di alcune unità. Il bilancio dell’Itas Anzilotti, nonostante un leggero calo rispetto ai numeri dello scorso anno, è considerato ampiamente positivo dal dirigente, Francesco Panico. "Abbiamo una novantina di iscritti – afferma – equamente distribuiti tra agraria, agroindustria e agroalimentare e chimica, materiali e biotecnologie; la cifra corrisponde mediamente al numero degli studenti che si diplomeranno a giugno, e il mantenimento di una popolazione scolastica costante di questi tempi è un altro dato positivo. Se di calo si deve parlare, si inserisce nel quadro di quello demografico che si riscontra a livello regionale e nazionale, da cui molti istituti scolastici sono stati ancor più interessati. C’è da dire anche che hanno influito le recenti vicissitudini che hanno coinvolto la nostra scuola, ovvero l’ipotesi di accorpamento con altri istituti. Vicissitudini che fortunatamente si sono risolte nel mese di gennaio, ma che in qualche modo hanno pesato sulle iscrizioni".

Anche Annalisa Fattori, dirigente del Liceo Lorenzini, è soddisfatta dei numeri delle iscrizioni. 145 i nuovi iscritti, 17 al classico, 37 al linguistico, 18 allo scientifico, 45 allo scientifico scienze applicate e 28 a scienze umane. Al via anche la sperimentazione del Liceo Matematico: "All’interno della classe dello scientifico – spiega – gli studenti che vorranno potranno iniziare questo percorso di sperimentazione, in cui crediamo tanto e che è coordinato dal Dipartimento di matematica dell’Università di Firenze. Rispetto allo scorso anno, tiene il classico, c’è un leggero incremento per lo scientifico, un incremento più forte per scienze applicate, una leggera flessione per il linguistico, una flessione più forte per scienze umane. Il Lorenzini quest’anno è uscito da una situazione emergenziale dal punto di vista degli spazi, le criticità più grandi sono state registrate proprio al plesso che ospita le scienze umane, l’emergenza si è conclusa in novembre con la consegna dei locali dell’ex Tribunale. Questo può essere che abbia un po’ influito. Ma in considerazione di questo, siamo soddisfatti, anche perché c’è un dato importante: abbiamo sette quinte in uscita e sette prime in entrata, rimane una stabilità dell’istituto".

Emanuele Cutsodontis