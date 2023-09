Scuola di tiro a volo a Montecatini Terme: "È più di uno sport"

È in fase di attivazione un corso dedicato a docenti di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado sul tiro al piattello. L’incontro formativo, che si terrà venerdi 22 settembre, è completamente gratuito e ha durata complessiva di otto ore. Per le modalità di adesione ci si può rivolgere all’Asd Tiro al piattello che sarà sede dek corso, al numero 0572-51038. "Il corso di aggiornamento – spiegano gli organizzatori – offre ai docenti di scienze motorie degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della Regione l’opportunità di arricchire e integrare in modo significativo l’interventorelativo processo di maturazione ed educativo, soprattutto sotto il profilo della conoscenza del proprio io corporeo, stimolando qualità come la concentrazione, conoscenza e rispetto delle regole, autocontrollo e padronanza delle proprie azioni, in un contesto di massima sicurezza e responsabilità individuale". Gli organizzatori evidenziano anche "l’alto valore inclusivo della disciplina sportiva al fine di facilitare l’inserimento di quelle fasce di studenti che, per vari motivi, non sono coinvolti in nessuna pratica sportiva, come quelli con disabilità fisica".

Il vicesindaco Alessandro Sartoni ritiene "questa attività utile a chiunque voglia approcciare una disciplina sportiva legata a doppio filo con la nostra città e nella quale la nostra provincia, storicamente, eccelle, regalando all’Italia campioni di caratura internazionale". Secondo il presidente dell’Asd Tiro a Volo Montecatini, Marco Benucci, "il ministero dello Sport, finanziando questo corso di avviamento, fornisce una occasione unica e importante anche in prospettiva per il nostro territorio e il tiro a volo, impianto sportivo che può continuare a contribuire positivamente allo sviluppo economico locale".