Scuola acconciatori, otto allievi con la qualifica professionale

Si è concluso a Pescia il percorso didattico che in due anni ha accompagnato gratuitamente alla qualifica professionale otto allievi usciti precocemente dal sistema scolastico. Grazie alla Regione e all’impegno dell’agenzia formativa Per-Corso, Martina Castellano, Lorenzo Cortopassi, Marina Gonzalez Anbar, Greta Lentino, Erika Metalori, Daniel Nardini, Francesco Rinaldi e Yulia Zavodtsova hanno sostenuto con successo l’esame finale del percorso drop out Accademia Acconciatori Pistoia 2020, realizzato in collaborazione con l’istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia.

Le lezioni erano iniziate a ottobre 2021, ospitate al polo Iefp di Ponte all’Abate. Per gli otto ragazzi qualificati c’è stata la possibilità nel biennio sia di recuperare le competenze didattiche di base sia di entrare nel vivo del mestiere dell’hair stylist, prima in laboratorio e poi in stage. Grazie ai tirocini in aziende delle province di Pistoia, Lucca e Prato, c’è anche chi già ha messo in tasca un accordo di lavoro e un paio di loro è già attivo nell’azienda dove ha fatto tirocinio.

Una di loro è per esempio Greta Lentino, che sta lavorando a "Quel tocco in più" di Collodi. "Voglio ringraziare – commenta Marialuisa Giannini, direttrice dell’agenzia Per-Corso – le aziende che si sono prestate a ospitare i ragazzi. A prescindere dalla permanenza o meno dei rispettivi stagisti oltre il periodo formativo, riteniamo soddisfacente l’esperienza fornita a tutti i nostri allievi".

"Sono ancora emozionato – dice lo studente Lorenzo Cortopassi – per il superamento dell’esame. Questo percorso mi ha cresciuto e cambiato; sono entrato nel vivo della professione che affronto con grande passione. Ho vissuto questo biennio come inizio di una rinascita, mi sento felice. Mi ritengo fortunato ad aver trovato persone capaci di seguirmi nel miglior modo possibile".

Terminata questa esperienza, ne iniziano subito altre: al polo Iefp di Pescia sono in partenza due corsi stavolta triennali, aperti ai ragazzi con meno di 18 anni, alternativi alla scuola superiore tradizionale. Si tratta di "Diva 3" (acconciatori, capofila Formatica ) e "Sabar 2" (sala bar, capofila Per-Corso). Hanno durata totale nel triennio di 2970 ore, con 800 di applicazione pratica dal secondo anno in stage aziendali. L’esame finale ha lo scopo di rilasciare una qualifica di livello europeo di tipo 3QF.