"Scrutinio corretto come già segnalato dai rappresentanti di lista"

Anche l’avvocato Lidia Martini (nella foto) assisteva assessori e consiglieri di maggioranza in opposizione ai ricordi elettorali. "Nessuno dei numerosi profili di illegittimità sollevati dai ricorrenti – spiega il legale – è stato ritenuto meritevole di accoglimento dal Tar, che non ha neppure ritenuto necessario procedere ad istruttoria, ad esempio ordinando il riesame delle schede contestate o il rimontaggio dei voti. Fanucci – oltre a contestare la mancata assegnazioni di alcuni voti – aveva sollevato contestazioni sulla correttezza dell’operato dei seggi elettorali: tutte argomentazioni che il Tar ha respinto nel merito. Baroncini invece contestava la mancata assegnazione di alcune schede contenenti, a suo avviso, voti espressi a suo favore. Anche in questo caso, il Tar è entrato nel merito delle singole contestazioni, accertando la correttezza dello scrutinio. Del resto, i rappresentanti di lista del ricorrente, presenti ai seggi, non avevano segnalato criticità".