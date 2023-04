Scritte spray anarchiche davanti a S. Maria Assunta. Nuovo episodio di degrado

Montecatini Terme, 5 aprile 2023 - "Fuori Alfredo dall 41bis" riportava letteralmente la scritta di vernice spray. Piazza del Popolo si è svegliata così, ieri mattina, con una grande scritta rossa sul pavimento in travertino davanti alla basilica di Santa Maria Assunta. Commercianti e turisti sono rimasti stupiti e perplessi davanti a questo messaggio, solo all’apparenza poco decifrabile. Intorno a mezzanotte e mezzo alcuni ignoti, approfittando dell’assenza di passanti, hanno scritto la frase. Il riferimento è ovviamente all’anarchico Alfredo Cospito, attualmente sotto il regime carcerario del 41bis.

Nelle ultime settimane in Italia è scoppiata una rovente polemica tra chi vorrebbe una riduzione della misura e chi sostiene come la potenziale pericolosità del soggetto non lasci spazio ad altre soluzioni. La scritta davanti alla basilica montecatinese è stata solamente una goliardata oppure una protesta politica delle frange extraparlamentari? Il testo presenta appunto errori ortografici, non è chiaro se voluti o dovuti alla fretta. Gli autori del gesto potrebbero essere individuati dalle forze dell’ordine tramite il sistema di videosorveglianza comunale.

Il fatto, in ogni caso, ripropone i problemi di degrado che la piazza, rifatta in travertino tra il 2013 e il 2014, deve affrontare ogni giorno. Il piazzale davanti alla basilica è spesso teatro di sfide calcistiche improvvisate da ragazzini, anche nel cuore della notte. Un vero problema per le persone che entrano ed escono dalla chiesa o, più semplicemente, passano nell’area. Piazza del Popolo è spesso teatro di corse con gli skate board; i ragazzi a volte travolgono gli anziani passanti. Il problema del degrado in questo punto nevralgico di Montecatini, attorno al quale sono sorti locali e pubblici esercizi durante gli ultimi anni, è assai sentito. Parecchi cittadini hanno chiesto spesso, almeno per gli orari più importanti, la presenza di una pattuglia fissa, a girare, con la polizia municipale, la polizia di Stato, i carabinieri e la guardia di finanza. L’immagine, per una città turistica, è senza dubbio fondamentale e piazza del Popolo deve essere maggiormente tutelata.

Intanto, dopo la scoperta della scritta inneggiante a un miglior trattamento carcerario per Cospito, l’amministrazione comunale ha inviato le macchine idropulitrici per cancellare tutto nel più breve tempo possibile.