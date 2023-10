Scopri il Padule di Fucecchio giocando a Monsummano

Un mese intero per scoprire il Padule giocando, al Museo della città e del territorio di Monusmmano Terme. È l’iniziativa che l’amministrazione De Caro porta avanti aderendo al progetto della Regione per la promozione delle splendide riserve naturali e dei luoghi di maggiore interesse naturalistico della Toscana. Si tratta di un ciclo di incontri e di laboratori che si terranno fino al 29 ottobre, dalle 16 alle 17,30 nei locali dep Museo della Città e del Territorio, in piazza Martini 1 a Monsummano Terme. Le attività sono curate dall’associazione Eda Servizi e la partecipazione è completamente gratuita. Oggi due appunamenti: "Intrecciando si... ma riciclando!" e "Percorsi naturalistici nella riserva naturale del Padule di Fucecchio. Itinerario sul territorio: Le Morette".

Arianna Fisicaro