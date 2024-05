Scontro scooter-auto in viale Diaz. Trentenne gravissimo in ospedale

Un pauroso scontro fra uno scooter e un’auto si è verificato in viale Diaz nella tarda serata di ieri. Un uomo di nazionalità italiana di 36 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Jacopo di Pistoia, in seguito all’incidente avvenuto all’incrocio con viale Colombo, all’altezza della sede della Fondazione Vival Banca, ex Accademia Scalabrino, e con viale Bicchierai. I rilievi effettuati da polizia e carabinieri chiariranno l’effettiva dinamica dell’incidente. Le persone che, proprio in quel momento, a piedi e in macchina, transitavano in quel punto sono rimaste estremamente colpite dalla scena che si sono trovati di fronte. Tutti i passanti hanno temuto che l’uomo fosse morto sul colpo.

Sul posto, in seguito alla chiamata al numero di emergenza 112, sono giunte l’automedica e le ambulanze della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini e della Pubblica Assistenza Monsummanese. Sul posto è arrivata anche una volante del commissariato insieme ai vigili del fuoco e poi i carabinieri. Questi ultimi hanno dovuto aiutare a fare uscire il proprietario della macchina coinvolta nell’incidente, rimasto bloccato nel veicolo. La vettura poteva rischiare di prendere fuoco totalmente da un momento all’altro.

Viale Diaz, in modo particolare nel luogo dove si sono svolti i fatti, è una strada di grande scorrimento, e ‘stata subito chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente, in modo da facilitare le operazioni di soccorso. Le operazioni di rianimazione del ferito si sono rivelate subito piuttosto difficili, e i medici e gli operatori sanitari intervenuti hanno temuto che potesse perdere la vita da un momento all’altro. A un certo punto per fortuna le condizioni del ferito si sono stabilizzate ed è stato possibile trasferirlo all’ospedale di Pistoia, dove e ‘stato ricoverato ancora in prognosi riservata. Daniele Bernardini