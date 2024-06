Scontro in viale Bicchierai. Benzina in strada

Un incidente è avvenuto ieri mattina in viale Bicchierai. Una quarantenne è stata riceverata all’ospedale di Pescia dopo uno scontro in macchina avvenuto quando da poco erano passate le nove. Secondo le prime ricostruzioni di polizia muinicipale e carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, la macchina con a bordo la donna avrebbe urtato uno scooter nel tentativo di evitare un contatto con un’altra auto. La conducente ha riportato soltanto alcune contusioni, unica conseguenza dell’urto fra la macchina e il motorino.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco del Comando di Pistoia. All’arrivo della squadra dei pompieri, il personale sanitario del 118, intervenuto con un ambulanza della Misericordia di Montecatini Terme, avevano già soccorso la conducente del veicolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura coinvolta e hanno bonificato l’area da una perdita di liquido infiammabile fuoriuscito dallo scontro, un danno che avrebbe potuto portare a un incendio su viale Bicchierai. Sul posto, per quanto di competenza e per la gestione della viabilità personale della Polizia municipale di Montecatini Term, che hanno lavorato per smistare il traffico in attesa che la bonifica si fosse conclusa positivamente. Dopo circa un’ora dall’incidente, la viabilità della zona è ripresa senza ulteriori problemi.