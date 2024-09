Schianto sulla A11. Uomo incastrato

Un incidente si è verificato ieri intorno alle 9.30 sull’autostrada A11, all’altezza di Serravalle Pistoiese, in direzione mare. Una macchina guidata da un uomo di 78 anni, per cause che sono al vaglio della polizia stradale, è andata a sbattere contro la barriera che divide le due carreggiate. La macchina ha improvvisamente sbandato, finendo per schiantartsi contro il divisorio, senza fortunatamente finire nell’altra direttrice di marcia verso Firenze. Il guidatore è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo; l’uomo è stato liberato da una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, intervenuta sul luogo dell’incidente. Una volta fuori dall’auto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto e trasportato in codice giallo all’ospedale San Jacopo. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità, che è stata regolamentata dalla polizia stradale e dal personale della Società Autostrade.