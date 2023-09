Scambio culturale con cineasti Montecatini sbarca in Armenia "Il corto su Chini a Yerevan"

Uno scambio culturale, e l’avvio di una collaborazione artistica che unisce con un filo diretto Montecatini Terme e l’Armenia: è il progetto che nasce dall’incontro, avvenuto presso lo spazio MO.C.A. Montecatini Terme Contemporary Art, tra una delegazione di artisti armeni, guidata dal regista Aram Manukyan (rappresentante della Federazione dei cineasti pan-armeni), il sindaco Luca Baroncini e l’assessore alla cultura Alessandro Sartoni, e il presidente del Montecatini International Short Film Festival Marcello Zeppi.

Nel corso dell’incontro, i cineasti hanno fatto dono al Comune di una preziosa edizione armena de Il libro della lamentazione di Gregorio Narek, uno dei caposaldi della spiritualità cristiana orientale, e di alcuni prodotti locali, mentre il Comune ha ricambiato con un catalogo brossurato sull’arte di Galileo Chini.

L’incontro ha segnato anche l’avvio di una serie di progetti culturali che uniranno Montecatini e l’Armenia. A partire dalle riprese del cortometraggio “La voglia matta di danzare“, diretto dallo stesso Aram Manukyan, interpretato da Alessia Bolognini e co-prodotto dal MISFF Lab Production, ambientato nel mondo della danza e girato tra Venezia, Montecatini Terme e Montecatini Alto.

Come parte degli accordi di scambio internazionale, il documentario Galileo Chini a Montecatini Terme, reduce da una proiezione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà prossimamente proiettato nella sala Henri Verneuil dell’Istituto Statale di Teatro e Arte cinematografica della capitale armena Yerevan, e nella sala cinematografica del Naregatsi Art Institute.

L’incontro di scambio culturale e l’avvio delle riprese del cortometraggio “La voglia matta di danzare“ anticipano le iniziative previste per la prossima edizione del Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 16 al 22 di ottobre. Tra le tante novità di questa edizione, in programma anche una rassegna dedicata al cinema armeno.

"Come detto a Venezia, Galileo Chini è assurto al ruolo di ambasciatore della città nel 2023 - sottolinea l’assessore Sartoni -. L’amicizia con Aram Manukyan, ribadita col sindaco e con Marcello Zeppi, porterà, nel segno della cooperazione culturale, a proporre il nostro cortometraggio su Chini a Montecatini in Armenia. Mi pare un passo positivo nel segno della promozione dell’identità culturale cittadina. Non è il primo e non sarà l’ultimo. Faremo parlare di Chini fuori dall’Italia altre volte entro la fine del presente anno".