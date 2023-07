Sartoni annuncia un nuovo portale per migliorare l’appeal della città

Un nuovo portale web per migliorare l’appeale della città. "A seguito della partecipazione e del successo avuto - spiega il vicesindaco Alessandro Sartoni – partecipando al bando fondo anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia Covid-19, fra le altre iniziative avviate va segnalato l’aver affidato la realizzazione di un nuovo portale comunale di taglio culturale che possa avere positive ricadute a fini turistici. Si prevede la realizzazione di un portale web tematico finalizzato a migliorare l’appeal turistico della città, basato su Wordpress per sfruttare la flessibilità e semplicità di gestione dei contenuti del sistema più diffuso a livello globale per la realizzazione di siti web; un plugin realizzato ad hoc per la gestione di contenuti specifici previsti all’interno del progetto; l’infrastruttura hardware e software in Cloud necessaria per la gestione e utilizzo della Piattaforma".

Ci sarà una interfaccia nativa con l’App di realtà aumentata, che permetterà di pubblicare i contenuti sia sul portale che sull’app con un’unica attività di inserimento dati. Il portale web prevederà una serie di funzioni e servizi informativi che coprono diversi ambiti e riguardano tutto il territorio comunale.

"La fonte dei contenuti - spiega ancora Sartoni – sarà la stessa dell’App di Realtà aumentata proposta nell’ambito del progetto, al fine di centralizzare le informazioni e le logiche di comunicazione. Il portale web permetterà al visitatore di trovare agevolmente informazioni relative a: punti di interesse, consultabili tramite lista e mappa, presentati con una scheda descrittiva, con immagini, descrizione e contatti, filtrabili per tipologia (chiese, luoghi della cultura, monumenti, luoghi di interesse artistico-culturale in generale); mappa interattiva coi punti di interesse principali in 3D, itinerari, video e foto panoramiche".