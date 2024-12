San Domenico. Due consiglieri si dimettono

I consiglieri di minoranza, Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani e Celeste Vassallo per Pescia Cambia, Annalena Gliori, Fiducia, Giancarlo Mandara, Voltiamo pagina, e Giacomo Melosi, Fratelli d’Italia, hanno presentato una interrogazione sulla casa di riposo di San Domenico. Un paio di mesi fa era stato rinnovato il cda della Rsa, di cui è stato nominato presidente Alessio Incerpi, con Manuele Bellonzi, Riccardo Arretini, Cristina Brunelli e Stefano Vamberti. In queste settimane, però, è arrivata la notizia delle dimissioni dei primi due neoeletti consiglieri. Nell’interrogazione si chiede "cosa è successo nel Cda del San Domenico e perché due componenti si sono dimessi; come s’intende procedere per garantire il percorso che conduca al reintegro di due componenti il Cda stesso; quali garanzie vengono date al consiglio comunale sul buon esito della causa con Kcs".

La Kcs, cooperativa bergamasca, aveva avuto in concessione i servizi della Rsa; appellandosi a dei propri periti, aveva cessato il pagamento delle quote di affitto, con la motivazione che la struttura non era idonea. Il tribunale, però, ha dato ragione al vecchio Cda, condannando la cooperativa a pagare tutti gli arretrati non corrisposti, per un totale di 531mila euro".

Emanuele Cutsodontis