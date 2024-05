Salvini presenta il nuovo libro. Corteo al casello dell’autostrada

Oggi i ministri Matteo Salvini e Alessandra Locatelli saranno in città. Il primo, alle 11.30, al Grand Hotel Tamerici e Principe, presenterà il suo ultimo libro ’Controvento", la Locatelli invece sarà in città alle ore 18.30 per incontrare varie associazioni del territorio e successivamente, alle ore 21.00, assisterà alla chiusura degli Special Olympics, alle Terme Tettuccio. Nel frattempo il candidato a sindaco Edoardo Fanucci ha comunicato all’amministrazione che stamani si svolgerà una manifestazione itinerante e pacifica, a scopo politico, volta a sensibilizzare la cittadinanza dei Comuni di Montecatini e Pieve a Nievole sulla necessità della realizzazione delle rotatorie all’uscita dell’autostrada A11 e sull’inadeguatezza delle strutture Zenith e Medici destinate all’accoglienza dei migranti..

Alle 16.30 incontro-merenda alla Misericordia con le famiglie delle candidate della lista Pd che appoggia la candidatura di Claudio Del Rosso: si parlerà di rete sociale e servizi di supporto alle famiglie, per il benessere psico emotivo delle famiglie. Il candidato Alberto Lapenna e i suoi saranno presenti per l’intera giornata di oggi e domani col gazebo in piazza del Popolo. Attività a tempo pieno di incontri con gli elettori in piazza del Popolo anche per il candidato a sindaco Franco Arena e per il suo team nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 20.