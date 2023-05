’Salvare le api’ Borse di studio di Inner Wheel

Nella giornata mondiale delle api, anche Montecatini ricorda gli utilissimi insetti consegnando tre borse di studio del concorso "Salviamo le api per salvare il pianeta" indetto dal Club Inner Wheel Pistoia-Montecatini. I premi sono stati consegnati dalla presidente Manola Lubrani alla presenza di tanti bambini accompagnati da insegnanti e genitori, entusiasti per l’iniziativa del Club Inner per sensibilizzare sulle problematiche ambientali.

Vincitrici delle borse di studio (due di 500 euro e una di 250) sono le scuole elementari Pascoli di Montecatini, Fucini di Nievole (dell’istituto comprensivo Galileo Chini) e Leonardo da Vinci di Pistoia. Le scuole hanno risposto presentando lavori di grande interesse: disegni, composizioni, video e grandi opere tutte dedicate alla preziosa operosità delle api. L’argomento aveva immediatamente stuzzicato l’interesse e la fantasia dei piccoli, che hanno dato il meglio di sé in modo naturale e creativo. Le insegnanti hanno programmato attività in aula e all’aperto con osservazioni, conversazioni, ascolti ed elaborati. I progetti portati hanno superato tutte le aspettative. La Pascoli era rappresentata dalle insegnanti delle 4A e 4B Francesca Sorrentino, Manuela Bertolozzi, Sara Cencetti, Giovanna Marino, Cristina Magrini. La scuola di Nievole ha impegnato nel concorso tutte le cinque classi; presenti alla premiazione le insegnanti Pina Perone, Ambra Maffei, Chiara Sibaldi, Lucia Ognibene. Per la prima della Leonardo hanno ritirato il premio le docenti Sandra Sanelli, Annunziata Cannizzaro, Francesca Barbieri, Benedetta Traina, Chiara Cavicchi. La Chini era rappresentata dalla responsabile amministrativa Elisa La Monaca. La mostra al Circolo della Nievole è aperta il 3 e 4 giugno dalle 10 alle 12.30.