Salute mentale dei giovani Nasce polo pediatrico e sociale "Più attenzione alle famiglie"

"Qui si è realizzato un modello da replicare: Pubblica Assistenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Azienda Sanitaria hanno, insieme, intercettato il bisogno di offrire ai bambini e alle loro famiglie i servizi necessari alla prevenzione e alla cura del disagio mentale ed hanno attuato sinergicamente un progetto che, in una sola palazzina, riunisce tutte le attività che si rivolgono all’infanzia e all’adolescenza. Un vero e proprio Polo Pediatrico a carattere sanitario, ma che svolgerà anche un importante ruolo sociale per l’intera Valdinievole". Con queste parole il presidente della Regione, Eugenio Giani è intervenuto all’inaugurazione dei nuovi servizi della salute mentale infanzia e adolescenza, realizzati nella sede della Pubblica Assistenza di Pescia in piazza XX Settembre.

L’intera palazzina assume infatti connotazione di Polo Pediatrico, essendo presenti al piano terra anche gli ambulatori pediatrici. "E’ importante – ha aggiunto l’assessore Simone Bezzini – essere presenti con risposte concrete a uno dei temi cruciali: la salute mentale dei nostri giovanissimi. Occorre essere attenti, non lasciare sole le famiglie, creare ambienti adeguati alle cure e al sostegno di bambini e ragazzi. Il nuovo Polo della Salute che inauguriamo oggi nel distretto della Valdinievole risponde bene a queste esigenze. L’ offerta professionale diversificata resa possibile dal team di esperti presenti nel nuovo centro permette una presa in carico completa delle patologie dei piccoli pazienti, alleviando così anche le famiglie con diagnosi più sicure e cure integrate".

L’Ufsmia (Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza) della Valdinievole, assicura ogni anno circa 700 nuovi accessi ambulatoriali ed effettua prestazioni per circa 800 minori con disabilità certificata, oltre 1000 minori con disturbo dell’apprendimento e circa 200 minori con disturbi di carattere psichiatrico. Il servizio si trova al centro di una vasta rete che comprende la Società della Salute Valdinievole, i pediatri, i medici di famiglia, l’Asl Toscana Centro, l’ospedale pediatrico Meyer, l’Ircss Stella Maris, i centri convenzionati Fondazione Maic e Raggio Verde, le scuole e le realtà locali del terzo settore.