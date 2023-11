Sabato la messa in memoria del medico Marziale Cosci

A un anno dalla morte del dottore Marziale Cosci, la sua famiglia, insieme alla comunità di Larciano, desiderano ricordarlo con una messa celebrativa che si terrà sabato 18, nella chiesa di San Rocco, con inizio alle ore 18.30. La moglie Edy, le figlie Sabrina e Fiammetta e il nipote Ettore lo ricordano con affetto e invitano la comunità a partecipare alle Messa in suo ricordo. Marziale Cosci era un personaggio molto conosciuto in Valdinievole, soprattutto a Larciano e Lamporecchio. Per tanti di anni ha svolto con passione la professione di pediatra. È stato un valido punto di riferimento importante negli anni per tantissime famiglie. Intere generazioni sono cresciute sotto le sue cure. Marziale Cosci era un medico attento, preciso, competente ed esperto. Tutte qualità che lo hanno reso un pediatra ascoltato, affidabile, con un modo di lavorare serio e professionale, condotto fino all’ultimo giorno, prima della meritata pensione. Tutti gli volevano bene e apprezzavano la sua professionalità. E ancora oggi ad un anno alla sua morte, lo ricordano con affetto e piacere.

Massimo Mancini