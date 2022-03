Rubava portafogli e carte di credito: preso

Rubava portafogli e carte di credito, utilizzandole in modo fraudolento e persino generi alimentari. I carabinieri della Compagnia di Montecatini hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a Monsummano, nei confronti di un pistoiese di 46 anni, ritenuto responsabile di vari reati commessi tra ottobre e dicembre 2021 a Pieve a Nievole, Montecatini e Monsummano. Le indagini, condotte all’inizio dalla stazione di Monsummano e in seguito anche da quella dii Pescia, sono iniziate quando un cittadino ha sporto querela, poiché, dopo aver parcheggiato la sua autovettura nel cortile della abitazione un conoscente e aver passato lì qualche ora, durante il viaggio di ritorno verso casa si è accorto della sparizione del suo borsello contenente il portafogli e le carte di credito.

In seguito, nonostante il blocco delle carte bancomat, il malcapitato ha scoperto che sul suo conto corrente erano stati addebitati, proprio nel giorno in cui aveva subito il furto, quattro pagamenti, non riconosciuti come propri, per un totale di circa 80 euro.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso dunque di ricostruire il tutto, partendo proprio dalle località in cui tali prelievi sono stati effettuati, riuscendo a individuare il 46enne come autore del furto e del reato di indebito utilizzo delle due carte bancomat e di credito. Le indagini si sono estese poi a una seconda denuncia, presentata questa alla stazione di Pescia, relativa anche in questo caso a un utilizzo fraudolento di carte di credito rubate. La vittima ha denunciato che a Monsummano, dopo essersi recata al lavoro e aver parcheggiato la sua macchina nella pubblica via, era stata vittima del furto della propria borsa, contenente il portafogli con denaro e la tessera bancomat. I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire e accertare che l’autore, in questo caso, aveva utilizzato proprio quelle carte di credito rubate, procedendo a nove distinti prelievi.

A novembre 2021, la stazione di Monsummano ha proceduto anche in merito a una denuncia sporta per il furto di generi alimentari asportati a ridosso dell’orario di chiusura da un noto bar del centro. Le indagini hanno permesso di accertare che anche in questo caso si trattava proprio del 46enne, che si era impossessato di un intero vassoio contenente 20 brioche e 6 panini, sottraendoli da un tavolo vicino all’ingresso del ladro. A dicembre ulteriori indagini hanno permesso di addebitare sempre a carico dell’imputato anche una violazione di domicilio, quando l’uomo si è introdotto all’interno del cortile della abitazione privata di un cittadino di Monsummano.